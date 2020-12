Las ventajas que posee Olimpia sobre Montreal Impact para el duelo de Concachampions

Olimpia se medirá esta noche ante el Montreal Impact por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions.

Regresa la Concachampions con uno de los partidos más atrapantes que medirá al Olimpia (Honduras) ante Montreal Impact (USA) por la vuelta de los cuartos de final de este torneo. Recordemos que en el encuentro de ida el pasado mes de marzo el conjunto catracho se fue con una ventaja de (1-2) lo que le da altas posibilidades al conjunto de Pedro Troglio poder avanzar a las semifinales.

No ha sido un año sencillo y todas las competiciones se vieron afectadas por la pandemia del Coronavirus que dicho sea de paso todavía no se le ha encontrado una cura oficial que esté ya disponible. Sin embargo, Olimpia no deja de hacer bien las cosas posicionándose en el primer lugar de su grupo en la Liga Nacional y también estacionándose en las semifinales de la Liga Concacaf.

Ventajas de Olimpia ante Montreal Impact

Aunque está claro que para este partido de vuelta una de las ventajas que posee el Olimpia es el resultado a favor que se llevó en la ida por un (1-2) existen otros factores que posiblemente puedan veneficiar al conjunto centroamericano por encima del estadounidense dirigido por Thierry Henry.

Ritmo de juego: es importante no haber perdido el ritmo de competencia para estas instancias que se deciden en pequeños detalles. Olimpia nunca dejó de jugar y hasta hace días estaba disputando el campeonato nacional que ahora pasará a instancias finales. Mientras que el Montreal Impact ya hace varias semanas que no juega un partido oficial luego de quedar eliminado en la MLS. Por lo que este factor de inactividad pudiera influir.

Muchas Bajas: el conjunto estadounidense además de estar en inactividad en al menos con algún partido oficial, también cuenta con muchas bajas para este encuentro que no estarán disponibles para el entrenador francés. Todo lo cotrario para el estratega Pedro Troglio que al día de hoy cuenta con todas sus fichas a disposición para enfrentar al conjunto de la MLS.