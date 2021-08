Lionel Messi despejó las dudas sobre su posible ida al PSG de Keylor Navas

Lionel Messi se despidió del FC Barcela en una rueda de prensa entre lágrimas, junto a su familia y compañeros del club.

Hace unos días sucedió lo que parecía imposible en el mundo del fútbol: la salida de Lionel Messi del FC Barcelona. El mejor jugador que han tenido en su historia, ya no seguirá formando parte del club, a partir de esta próxima temporada. Y los nuevos colores que podría usar el argentino serían los del PSG. Así lo han manifestado desde Francia muchos medios de comunicación y que incluso esta semana, se haría oficial la presentación de Messi en París con su nuevo equipo. Ante este escenario, el argentino aclaró los rumores.

A través de uma rueda de prensa desde el Camp Nou, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas en la que fue su casa desde que era un niño. Luego de dedicarle un discurso con palabras emotivas, el argentino también se tomó el tiempo para responder algunas preguntas que tenían los periodistas en ese momento. Una de ellas fue la de su posible fichaje por el PSG y el argentino no dudó en responderla.

Lionel Messi despejó las dudas

“Es una posibilida, al día de hoy no tengo nada arreglado con nadie. Pero sí verdad que cuando salió el comunicado tuve varios llamados. Muchos clubes se interesaron”, aseveró el argentino sobre su posible llegada al PSG. Que luego de despedirse en esta rueda de prensa, a pesar de sus palabras, desde Francia lo siguen dando como un hecho. Solo falta la presencia del argentino en París para finiquitar todo.

También, a Messi le preguntaron sobre aquella polémica foto en donde aparecía con Neymar, Di María, Paredes y Verratti, todos jugadores del PSG, a lo que el argentino no tuvo ningún problema en responder. "Es una pavada. Nos juntamos el día antes de venirme (estaba de vacaciones allí). Arreglamos para ir a casa de Ney a un asado. La foto es del momento. Había bromas mientras esa foto, me decían que me fuera al PSG. No hay nada raro. Es una casualidad, una foto con amigos", respondió Lionel para despejar cualquier polémica.