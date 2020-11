Facundo Zabala sobre su futuro en Alajuelense: "Sé que al final de año me puedo quedar sin trabajo"

A pocas semanas de que finalice su contrato con el Alajuelense, Facundo Zabala mostró su inquietud.

Uno de los jugadores que más se viene destacando en esta temporada es Facundo Zabala. El argentino estuvo a punto de irse en el mercado de pases anterior, había recibido un acercamiento del Salamanca de la Tercera División de España, pero terminó eligiendo continuar un torneo más en Alajuelense.

A finales de este año, al lateral se le termina su contrato con el Manudo y se convierte en agente libre. Agustín Lleida no confirmó que le vayan a renovar su vínculo y todavía no están negociando nada. El Director Deportivo analizará el caso cuando termine este Apertura 2020 de la Liga Promérica.

Sobre esta situación, Facundo Zabala habló con Columbia y mostró su preocupación por su futuro en el Manudo: "La verdad sé que al final de año me puedo quedar sin trabajo, pero como digo siempre, tengo que dar para adelante día a día, dejo todo en manos de Dios, que sea lo que él quiera".

Y aclaró que él nunca confirmó que iba a dejar el club, sino que todavía deja la puerta abierta para la renovación: "Sinceramente no se ha decidido nada, no es que yo no quiera, sino que no se ha decidido nada y no sé que pasará con mi futuro. Tampoco me han hablado algo concreto, yo estoy a la espera".

Para finalizar, se le consultó al lateral izquierdo argentino sobre las propuestas que habían surgido desde España durante el mercado anterior y si seguían en pie: "Le soy sincero, la verdad que no hay nada de afuera. Que yo sepa todavía no me llegó nada a mí, aunque eso lo maneja mi representante. Yo quiero estar enfocado en las fases finales".