Fabián Coito no le teme a Estados Unidos

Fabián Coito ve favorito a Estados Unidos, pero no cree que sea determinante ante Honduras.

La Selección Nacional de Honduras continúa con su preparación de cara a afrontar el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde en las semifinales enfrentará a Estados Unidos. Fabián Coito, entrenador de los catrachos compareció ante los medios, en donde mostró respeto hacía los norteamericanos, pero no siente miedo de enfrentarlos.

“Está claro que el favoritismo es para Estados Unidos por sus futbolistas, pero eso no es determinante en el resultado de un partido. No creo que nos juegue en contra ese factor, la cuestión del planteamiento será fundamental para lograr sacar un resultado positivo”, dijo el estratega uruguayo.

“No sé si juega a favor o en contra, porque el nivel de un equipo lo dan sus futbolistas, uno apoya en armar planteamientos y transferirlos al futbolista, crees que podemos obtener un buen resultado. Hay futbolistas de ellos que están en grandes equipos del mundo”, agregó el charrúa a la hora de analizar a los estadounidenses.

“Creo que el nivel de los equipos, la relación entre esos futbolistas, ahí es un lugar donde nosotros debemos hacernos fuertes en la expresión colectiva y saber los conceptos generales que manejan y puntualmente a algunos futbolistas a la mejor expresión posible y nosotros tener claro lo que haremos ofensiva y defensivamente”, finalizó.

Por último, Fabián Coito le quitó importancia a la racha sin triunfos. “No me quita el suelo el saber que no se ha podio ganar en los últimos cuatro partidos”, terminó diciendo el sudamericano al ser cuestionado sí siente presión por no ganar desde noviembre del 2019.