Nelson Bonilla sobre las bajas en La Selecta: "Pedir para perder es equivocación total"

Nelson Bonilla habló desde sus vacaciones en Ámsterdam respecto a su ausencia en la Selección de El Salvador para las Eliminatorias, y opinó respecto a las seis bajas en La Selecta.

Nelson Bonilla, legionario salvadoreño que se desempeña en el Thai Port de Tailandia, dialogó con "Güiri Güiri al Aire" acerca de las seis bajas en la Selección de El Salvador días antes de la doble fecha por Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022.

"Me sorprendió que nos dejaran a los que estábamos en el exterior, y me sorprendió la forma cómo lo hicieron. Tenemos tres eliminatorias, sabemos cómo se manejan las cosas, y (...) nos dejaron fuera. Fue una sorpresa todo lo que se manejó", manifestó primeramente el cuscatleco desde sus vacaciones en Ámsterdam.

Además, señaló que "se negocian los premios, se negocian los bonos. Pero jamás en la vida habíamos negociado por perder. Los que sabíamos cómo van esas negociaciones no nos tomaron en cuenta. Me dolió un poco no ser parte, yo he dado la cara en situaciones difíciles. Las cosas se tiene que arreglar de frente, se equivocaron. Pedir para perder es equivocación total".

Sin embargo, explicó: "Al final hay que dejar eso atrás para beneficio del grupo". A su vez, expresó que desea arreglar las cosas en el camerino "cuando estén los seis jugadores, que primero Dios sigan manteniendo el alto nivel en Alianza y puedan regresar a la selección".

Finalmente, en torno a su ausencia en los primeros dos encuentros de La Selecta, detalló: "Yo iba a presionar al equipo para que me dejara ir, se hizo toda la gestión y ya estaba todo. Pero al final la presidenta del equipo no me dejó ir, no pude estar. He manifestado que tengo muchas ganas de volver, porque quiero entrar en el Top 3 de goleadores de la selección. Ya tengo 30 años y son los últimos que voy a poder disfrutar de estar en selección".