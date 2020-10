Andrés Lezcano decidió a qué selección representar entre Guatemala y Costa Rica

El futbolista costarricense Andrés Lezcano con nacionalidad guatemalteca, tomó una decisión sobre qué selección representar.

Por diferentes circunstancias a diferentes jugadores les ha tocado tomar una decisión a la hora de decidir a qué país representar. Más que nada por tener ascendencia por parte de otro país y tienen la posibilidad de elegir en algún punto de su carrera a cuál de ellas defender ante un posibile llamado.

Andrés Lezcano es un futbolista costarricense que está teniendo una excelente temporada con el conjunto de Comunicaciones. Si bien en una oportunidad había comentado que sería un orgullo vestir los colores de Guatemala, al parecer hubo una modificación al respecto.

¿Guatemala o Costa Rica?

Durante una entrevista para el medio AM Prensa, Andrés Lezcano ahora tomó la determinación que le gustaría ser llamado para la Selección de Costa Rica. "Sería un orgullo para mí defender los colores de Costa Rica, si me dan la oportunidad trataré de aprovecharla al máximo", comentó Lezcano para AM Prensa.

"Yo me siento bien en este momento, pero tampoco puedo estar esperando un llamado por cumplir mis sueños. Pero ahora con el cambio generacional que se está dando, hay más posibilidades de estar en La Sele. Ronald González es el entrenador y sabrá a quién convoca, para eso es el entrenador. Si me llaman es algo que me llenaría de orgullo", concluyó Andrés Lezcano.

Desde el año 2017 Andrés Lezcano juega en Guatemala y su actual equipo, en Comunicaciones viene haciendo las cosas bien. Por ende, tomando en cuenta su rendimiento actual, Andrés espera ser tomado en cuenta por González para la Selección de Costa Rica.