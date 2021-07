El mensaje de Iker Casillas a las selecciones en la Copa Oro

El exfutbolista español, Iker Casillas, envió a través de sus redes sociales un mensaje a las selecciones que siguen en carrera en la Copa Oro.

Iker Casillas ha sido uno de los mejores arqueros en toda la historia del fútbol, a nivel de selecciones y de clubes. Con 40 años de edad, el pasado 04 de agosto de 2020 anunció su retiro como futbolista profesional. A pesar de ya esta retirado, no pierde su pasión por el fútbol y quiso demostrar que tampoco se está perdiendo la Copa Oro que se encuentra en las instancias de los cuartos de final. A través de sus redes sociales, Casillas envió un mensaje a las selecciones de Concacaf que todavía siguen con vida.

Los cuartos de final de la Copa Oro ya quedaron definidos de la siguiente manera: Qatar vs El Salvador; Estados Unidos vs Jamaica; México vs Honduras y Costa Rica vs Canadá. Las selecciones de México y Estados Unidos son los amplios favoritos, sin embargo, tomando en cuenta lo parejo que han estado los partidos, cualquier cosa puede suceder en estas llaves. A través de sus redes Iker quiso enviar un mensaje.

¡Mensaje de Iker Casillas a la Copa Oro!

Las redes sociales se han convertido en un espacio de comunicación para todas las personas. E Iker Casillas no ha en los últimos años se ha mantenido conectado con todos sus seguidores a través de ellas. En su cuenta oficial de Twitter, el exjugador español escribió el siguiente mensaje compartido con la imagen de los clasificados a los cuartos de final. "Entramos en lo bueno de la Copa Oro. Suerte a todas las selecciones", escribió el exarquero de la Selección de España y Real Madrid.

Casillas ha sido un referente en el fútbol, con la Selección de España ganó dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial en 2010. La época más brillante a nivel de clubes fue con el Real Madrid ganando tres UEFA Champions League y cinco Ligas de España. Desde este sábado comenzarán los cuartos de final de la Copa Oro cuando se enfrenten Qatar vs El Salvador y México vs Honduras. Que seguramente Iker no se va a querer perder.