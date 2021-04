Marathón vs. Portland Timbers se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. Conoce el horario y canal para verlo en directo.

Se viene el comienzo de la Concachampions y el primer partido que abrirá la competición es el de Marathón ante Portland Timbers. Un duelo de dos equipos que no suelen ser protagonistas en esta competición y que buscarán convertirse en la gran sorpresa del torneo continental. Ambos no participaron en la edición anterior y no llegan de la mejor manera, pero por distintos motivos. Los catrachos están últimos en su zona y los estadounidenses no juega un partido oficial desde noviembre del año pasado.

Marathón vs. Portland Timbers: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El partido se jugará mañana, martes 6 de abril, desde las 16:00 horas en el Estadio Olímpico Metropolitano. El mismo podrá verse por Televicentro (Honduras), TUDN y Fox Sports (Estados Unidos). Todavía no se dio a conocer quiénes serán los árbitros del encuentro.

Marathón vs. Portland Timbers: Cómo llegan los locales

Marathón tiene un muy mal 2021 en el que solo consiguió dos triunfos en 10 partidos y está último en su zona del Clausura 2021. Los Verdes llegan de la peor manera a este duelo y claramente no son favoritos para quedarse con la victoria. Buscarán dar la sorpresa y sacar un buen resultado en sus tierras.

Marathón vs. Portland Timbers: Cómo llegan los visitantes

Portland Timbers no juega desde noviembre del año pasado, pero en marzo disputaron tres amistosos para prepararse y llegar con algo de recorrido. Los resultados en esos juegos fueron 3-1 Arizona United, 3-3 Sporting KC y 1-1 Seattle Sounders. Los futbolistas del conjunto estadounidense ya mostraron su disconformidad con el terreno de juego.

Marathón vs. Portland Timbers: Último partido entre ambos

Nunca se enfrentaron los dos equipos. Marathón jugó 8 partidos con equipos de Estados Unidos, 4 ante DC United y 4 Seattle Sounders con un record de: 4 ganados y 4 perdidos. Portland Timbers enfrentó a un solo club hondureño y fue Olimpia con el que jugó dos partidos: 1 ganado y 1 perdido.