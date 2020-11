Eduardo Li, expresidente de la Fedefutbol, contó además que "falta alguien" en el caso que enfrenta a Adrián Gutiérrez con Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges.

La etapa de Jorge Luis Pinto al mando de la Selección de Fútbol de Costa Rica es recordada principalmente por la clasificación de La Sele a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, aunque también lo es por algo fuera del ámbito deportivo. Hablamos, claro, del entramado entre Adrián Gutiérrez (expresidente de la comisión de Selecciones), Keylor Navas, Bryan Ruiz, Celso Borges y el mencionado entrenador.

Recapitulando de manera breve, el primero de ellos había comentado que los tres jugadores nombrados habrían expresado que serían capaces de dejarse perder algunos partidos para que el seleccionador fuera destituído por la Fedefubol. Esto desembocó en un juicio, que aún hasta nuestros días se sigue desarrollando.

Eduardo Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), aseguró en diálogo con Por tres razones de Noticias Columbia que "dirá la verdad" en el proceso del que forma parte como testigo. Sin embargo, se abstuvo a dar muchos detalles respecto a lo que declarará.

"Por respeto al proceso no lo voy a hacer, porque voy de testigo. Pero voy a decir la verdad, yo estuve ahí, a mí fue al que me lo dijeron lo que me dijeron". En cuanto a si son solo tres los futbolistas involucrados, detalló: "No puedo decir, pero sí falta alguien ahí de todo lo que oye uno".

A fines de julio de 2014, poco tiempo después de que Costa Rica perdiera por penales ante Países Bajos, Jorge Luis Pinto se despidió del banquillo tico con una carta que había generado revuelo en su momento, en la que el colombiano aseguraba que le faltó apoyo por parte de miembros de su cuerpo técnico.