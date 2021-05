Leo Moreira habló sobre su futuro en Alajuelense y la posibilidad de fichar por otro club

El guardameta Leo Moreira está pasando por un gran momento con Alajuelense y habló sobre su futuro en la institución.

A pesar de la gran temporada que está realizando Alajuelense apuntándose como el gran candidato para repetir como campeón de este Clausura 2021, hay varios temas sobre la mesa que están causando un dolor de cabeza para los Rojinegros. La situación de Leo Moreira en el equipo es uno de ellos, ya que el futuro del futbolista no es claro y actualmente es una pieza clave en el once titular del club. Mucho se ha hablado de cuál podría ser su destino la próxima campaña, pero hasta ahora son rumores. Sin embargo, el jugador quiso tomar la palabra ante esta situación.

Recordemos que al finalizar este semestre del año, culmina el préstamo del jugador con Alajuelense el cual pertenece al Pachuca de México. Aunque podrían comenzar a caer varias ofertas sobre la mesa, Leo Moreira fue muy claro sobre los pasos que dará en los siguientes meses en caso de aceptar o no algún ofrecimiento de otro equipo.

Leo Moreira habló sobre su futuro

“La verdad que estoy disfrutando lo que estoy haciendo, llegará el momento de tomar la decisión, siempre lo he dicho y lo mantendré, siempre buscaré la opción que sea más adecuada para mi familia y la felicidad de ellos", comentó a Deportes Monumental el guardameta Leo Moreira.

Uno de sus grandes objetivos es poder triunfar en el extranjero y ese sueño todavía está ahí, a la vista de Leo Moreira. Es por esta razón que al terminar la temporada con Alajuelense, sea cual sea el resultado final, se reunirá con su entorno para tomar una decisión que beneficie a él y a su familia. Aunque seguir en Alajuelense no es algo que descarte totalmente.

Por parte de Alajuelense todavía no tienen un nombre como Plan B por si las cosas no salen bien con Leo Moreira y al final decide irse del club. Además, hasta los momentos, las negociaciones y conversaciones entre Alajuelense y el Pachucha no están en el mejor estado. Habrá que esperar el final de temporada.