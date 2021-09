Medios europeos rendidos ante Keylor Navas por su nivel en el PSG

Keylor Navas titular en el triunfo del PSG por 2-0 ante el Montpellier y se destacó por sus atajadas.

En medios de las polémicas, Mauricio Pochettino volvió a confiar en Keylor Navas y lo puso de titular en la victoria del PSG por 2-0 al Montpellier. El guardameta tuvo grandes intervenciones durante gran parte del encuentro y fue una clara figura del equipo parisino que no pudo contar con Lionel Messi por lesión.

Los medios europeos hicieron eco del rendimiento del portero costarricense y quedaron rendidos ante él. Los visitantes llegaron en varias oportunidades y en todas apareció el ex-Real Madrid para volver a mantener la valla invicta. De a pooc le va ganando la lucha por el puesto a Gianluigi Donnarumma.

“Es el segundo consecutivo, el cuarto en 6 partidos de la Ligue 1 en los que estuvo disponible, el quinto si también tenemos en cuenta la Champions. El mejor jugador de la última Eurocopa, Gianluigi Donnarumma, es actualmente el segundo portero del Paris Saint-Germain. No lo decimos nosotros, Pochettino no lo dice, Leonardo no lo dice: los números lo dicen. Definitivamente, la balanza está del lado de Keylor Navas", publicaron en calciomercato.it.

Keylor fue fundamental en el triunfo del PSG.

Otro medio que los destacó es Le Parisien: “Un Keylor Navas a menudo decisivo en Saint-Symphorien o en el Parc, repeliendo un tiro libre de Téji Savanier o un cabezazo de Valère Germain, otra marca más de su autoridad en la línea. Si un sector no se mueve de momento en París es el siempre espectacular desfile del portero de Costa Rica, puesto en competencia con Gianluigi Donnarumma”.

Para finalizar, Diario AS también se refirió al excelente rendimiento del tico: “El Montpellier tuvo sus ocasiones, pero no inquietó completamente a Keylor Navas. El portero costarricense estuvo bien en las pocas veces que tuvo que intervenir en otra titularidad en detrimento de Gianluigi Donnarumma”.