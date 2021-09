Liga Concacaf: Un gane de Alajuelense lo colocaría directo en Concachampions

La Liga y el Guastatoya de Guatemala tienen una oportunidad de oro este martes.

Este martes la Liga Deportiva Alajuelense tendrá el juego de vuelta contra el Guastatoya de Guatemala, correspondiente a los octavos de final de Liga Concacaf; el partido de ida acabó con un inesperado 1 por 1 en suelo chapín con goles del mexicano Luis Ángel Landín para los locales y autogol del arquero Adrián de Lemos para Alajuelense.

Pero lo de este martes no solo define al que avanza y al que se queda en el torneo regional, este duelo tiene un condimento adicional que le pone mucho más valor al compromiso. La semana anterior, Concacaf emitió un comunicado donde determinó que tanto el Olimpia de Honduras así como el Moengo Tapoe de Surinam quedan fuera de la competencia por las presuntas irregularidades sucitadas en el juego de ida de su serie particular.

Comunicado de Concacaf (Concacaf Oficial)

Directo al torneo élite

Ante este escenario, manudos y pecho amarillos tiene las posibilidad de avanzar directamente hasta las semifinales del torneo y sellar de una vez su participación en la Concacaf Champions League, pues no tienen rival en los cuartos de final; una situación muy favorable para cualquier escuadra. Recordemos que este certamen clasifica a 6 equipos para participar en la copa élite del área, donde se suman cuadros mexicanos y de la MLS.

Los favoritos son los rojinegros por una serie de razones que van desde ser los actuales campeones de la competencia hasta un plantel con mucho más renombre con figuras de la talla de Bryan Ruiz, Alonso Martínez, Leonel Moreira y las recientes incorporaciones como el panameño Gabriel Torres y Celso Borges. Estos últimos dos, debidamente inscritos para poder participar cuando el DT alajuelense así lo disponga.

Celso Borges (LDA Oficial)

No obstante, en el juego de ida los chapines rompieron todas las apuestas, no solo por el resultado, sino por on lo demostrado en la cancha, un equipo guatemalteco sin ningún complejo atacando todo el partido y dominando al favorito. Un compromiso que por poco y termina en victoria para los locales.

El encuentro será este martes en el estadio Alejandro Morera Soto a las 6:15 pm y será transmitido en territorio costarricense por Repretel canal 6.