Rolando Fonseca dice algo de Alajuelense que caerá muy mal en Saprissa

El histórico exfutbolista costarricense Rolando Fonseca, leyenda de Liga Deportiva Alajuelense, no dejó espacio para la duda tras la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2024.

Con los cruces de semifinales ya definidos, Fonseca aseguró que los manudos tienen todo a su favor para cortar su larga sequía y conquistar la tan ansiada estrella 31.

Fonseca tiene claro a su candidato

“Yo firmo la 31 hoy. La firmo hoy. La foto de hoy, con los equipos que se presentan, la 31 está más cerca”, declaró el exfutbolista, avivando la ilusión de los seguidores rojinegros.

Alajuelense, que cerró como líder absoluto la fase regular, enfrentará a Herediano en el Clásico Provincial, mientras que Deportivo Saprissa se medirá con San Carlos en la otra llave de las semifinales.

El mayor enemigo de Alajuelense no es Saprissa, es el propio Alajuelense

A pesar del optimismo, Fonseca advirtió que el plantel de Alexandre Guimaraes todavía debe demostrar su entereza cuando la presión aumenta. “¿Estará preparada esa parte mental de Liga Deportiva Alajuelense? Estará preparada para decir ‘Sí, voy a asumir el reto a cuatro partidos’?”, se preguntó.

“Yo creo que está muy cerca. Hoy, con lo que me mostró Herediano, con lo que me muestra San Carlos, y con lo que me mostró Saprissa ayer, está muy cerca la 31. Muy cerca. Ahora tienen que ratificarlo ellos. Creersela ellos. Esto es de que se la crean los jugadores”, sentenció el ex manudo, implicando que los erizos son los únicos que han hecho méritos suficientes para quedarse con el título.

¿Cuándo se jugarán las semifinales entre LDA y Herediano?

En el horizonte de Alajuelense comienza a perfilarse la serie contra Herediano, que en principio se abriría el sábado 7 de diciembre en territorio florense a las 9:00 p.m. (hora de Centroamérica) y se definiría el miércoles 11 de diciembre, desde las 8:00 p.m. en el Alejandro Morera Soto.