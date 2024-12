Paté Centeno se tira contra Guimaraes y dice algo que caerá mal en Alajuelense

Walter “Paté” Centeno, exentrenador de Club Sport Herediano y flamante director técnico de Santos de Guápiles, no se guardó nada al opinar sobre la situación de Liga Deportiva Alajuelense en la Gran Final del Torneo Apertura 2024.

Tras perder 2-0 en el partido de ida frente a Herediano, el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes se enfrenta a la difícil tarea de remontar la serie mientras lidia con la presión de los fantasmas de sus fracasos recientes.

Paté Centeno afirma que Alajuelense no sabe ganar

En declaraciones al programa Teléfono Rojo, Centeno lanzó una frase contundente que hará ruido en Alajuela: “¿Qué es lo más difícil en un equipo? Aprender a ganar. No todos ganan, gana uno. Entonces, ¿por qué los otros no ganan? Porque no saben ganar”.

“Lo que más cuesta en el fútbol es aprender a ganar, y ¿quiénes han aprendido a ganar? Saprissa y Herediano”, afirmó el estratega, tocando una fibra sensible en la afición manuda.

Paté Centeno señaló el gran problema de Alajuelense (YOutbe).

Además, Paté ofreció una explicación para el curioso planteo de Guimaraes en el partido de ida, donde eligió cederle la pelota al cuadro florense y resguardarse cerca del marco de Leonel Moreira con una línea de cinco defensores.

“Es más fácil defender que construir, y más aún con la precisa de Alajuela de que son 90 minutos, de que tiene muchos años de no ganar, cuánta presión hay…”, explicó el estratega.

La historia reciente le da la razón a Paté Centeno

En los últimos diez años, Deportivo Saprissa ha conquistado 11 títulos de liga, mientras que Herediano ha celebrado 6 campeonatos. Alajuelense, a pesar de haber disputado múltiples finales en el mismo periodo, solo logró alzarse con el título en el Apertura 2020.

El estancamiento en la estrella número 30 es un tema que trae a todos los rojinegros preocupados, y ahora se suma la posibilidad de que Herediano alcance esta marca si logra mantener su ventaja en el partido de vuelta en el Morera Soto.