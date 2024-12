"No merecen ponerse esa camiseta": ídolo de Alajuelense condena a todos luego del fracaso contra Herediano

La eliminación de Liga Deportiva Alajuelense de la segunda fase del Torneo Apertura 2024 a manos del Club Sport Herediano ha generado una oleada de repercusiones que hacen palpable la tensión que permea el ambiente en Alajuela.

Ahora, el equipo de Alexandre Guimaraes deberá aguardar al ganador del enfrentamiento entre sus verdugos y Deportivo Saprissa para conocer quién será su rival en la Gran Final. Este partido decisivo determinará si Alajuelense consigue su ansiada estrella número 31 o si añade otro fracaso a su lista de decepciones recientes.

La ira de un ídolo se hace sentir en Alajuela

En este marco, el exfutbolista Carlos “Zorro” Hernández, ganador de tres campeonatos de primera división y una Liga de Campeones de Concacaf con los erizos, no ocultó su frustración.

Tras el empate 2-2 en el Morera Soto, que culminó en una derrota global de 4-2 para Alajuelense, el Zorro utilizó su cuenta oficial de Twitter para expresar su descontento.

“Estos jugadores no merecen ponerse esa camiseta, un completo desastre”, disparó el histórico ex manudo, cuyas críticas no se limitaron solo a los jugadores; Hernández apuntó también contra el entrenador Alexandre Guimaraes, afirmando que estuvo “muy mal en la lectura”.

¿Y ahora qué le queda a Alajuelense?

El próximo domingo 15 de diciembre, a partir de las 5:00 p.m. (hora de Centroamérica), Herediano recibirá a Saprissa en el partido de ida de la final de la segunda fase. La vuelta se llevará a cabo el miércoles 18 de diciembre, a las 8:00 p.m., en el Ricardo Saprissa.

El ganador de este enfrentamiento se convertirá en el rival de Alajuelense en la Gran Final, partido que se disputará el 28 o 20 de diciembre y que los dirigidos por Guimaraes ya tienen asegurado por haber liderado la fase regular del torneo.