"No me gusta": Rashir Parkins muestra su enojo con una decisión de Guimaraes en Alajuelense.

Después de haberse perdido la ida de la final de la Copa Centroamericana por haber tenido que rendir exámenes del bachillerato, Rashir Parkins volvió este sábado al primer equipo de la Liga Deportiva Alajuelense.

Sin embargo, y pese a haber sido incluido por Alexandre Guimaraes como uno de los titulares ante Guanacasteca, el mediocampista se fue enojado por una decisión del entrenador.

El enojo de Rashir Parkins en Alajuelense

La derrota de los rojinegros ante ADG por 1-0 no le gustó nada al futbolista de 23 años, quien cree que por más que Alajuelense ya tenía el primer puesto asegurado y que el miércoles jugarán la final de vuelta ante Real Estelí por el título, no deberían haber dejado puntos en el camino.

“Fue un partido muy difícil en una cancha muy complicada, pero teníamos que ganar, el equipo siempre viene a ganar sin importar que ya estábamos clasificados. Gracias a Dios algunos jóvenes actuaron, así que ahora a prepararnos para la final”, aseguró Parkins en FUTV.

Parkins se fue muy enojado con la derrota ante ADG. (Instagram)

De todos modos, al marcharse se lo vio muy enojado, y al ser consultado al respecto, no dudó: “Quería ganar, siempre salgo a ganar con el equipo y era eso, que no me gusta perder, siempre me gusta ganar”, explicó sobre el partido en el que Guimaraes decidió poner suplentes.

Rashir Parkins deja en claro su objetivo en Alajuelense

“El grupo quiere ganar todo, éste es un semestre en el que ya conseguimos la Recopa, pero ahora queremos ganar las tres que quedan”, argumentó Parkins en referencia a la Copa Centroamericana, la Liga Promérica y el Torneo de Copa. “Ese es el objetivo y el grupo va a trabajar fuerte para darle alegría a la afición”, concluyó Rashir.