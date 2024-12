"No es quién": Jafet Soto desprecia la amenaza de Guimaraes tras la polémica que sacudió la Gran Final

La Gran Final del Torneo Apertura 2024 entre Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense estuvo marcada por un episodio insólito que dejó más polémica que fútbol en el Estadio Carlos Alvarado.

Todo comenzó cuando Bryan Ruiz, asistente técnico de Alajuelense, denunció que la portería del lado norte del estadio era más alta que la del lado sur, lo cual fue confirmado tras una medición.

La Liga podría elevar un reclamo tras la polémica

Aunque luego de la revisión los árbitros validaron el encuentro, los manudos, que recibieron un gol en la portería irregular durante el primer tiempo, no descartan tomar medidas tras este insólito incidente.

Alexandre Guimaraes fue claro en sus declaraciones posteriores al partido: “Es una situación que la voy a trasladar a mis superiores, y ellos serán los que tendrán que hablar esto”, expresó el entrenador.

¿Qué declaró Jafet Soto sobre los marcos?

El presidente y técnico de Herediano, Jafet Soto, no tardó en responder a las declaraciones de su colega. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, desestimó las acusaciones de la Liga con un mensaje claro.

“La Liga no es quién para medir un marco, ni nosotros tampoco. Eso lo hace el Departamento de Licencias”, afirmó Jafet. “Si usted va a una cancha natural, no van a medir lo mismo, porque si llueve mucho, se aplasta; si se seca, también. Los criterios no son nuestros, son del Departamento de Licencias”, añadió para reforzar su punto.

Con una nota de humor, el dirigente rojiamarillo zanjó la discusión afirmando que él también “podría llevar una cinta métrica y medir las líneas”. “La perfección en el fútbol no existe”, concluyó Jafet.