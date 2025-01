Lo confirmó Joseph Joseph: así ayudó Alajuelense a Saprissa en este mercado de fichajes

El mercado de fichajes del fútbol costarricense vivió uno de sus momentos más polémicos con la famosa llamada entre Jafet Soto y Joseph Joseph, presidentes del Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, respectivamente.

La conversación habría girado en torno a una propuesta de intercambio que involucraba a los futbolistas Gerson Torres y Aarón Suárez. Finalmente, el traspaso no se concretó, y Torres terminó firmando contrato con Deportivo Saprissa.

Durante la asamblea de socios realizada el pasado sábado 25 de enero en el Estadio Alejandro Morera Soto, Joseph Joseph rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos.

La versión de Alajuelense sobre el drama de Gerson Torres

“Jafet Soto me llamó y me hizo un ofrecimiento, me ofreció a Gerson Torres a cambio de Aarón Suárez. Yo lo conversé con Alexandre Guimaraes y con el gerente deportivo, Javier Santamaría, y llegamos a la conclusión de que no nos interesaba la propuesta. Quien hizo esa llamada fue Jafet, no la hice yo”, aseguró el presidente manudo, dejando claro que la iniciativa partió desde el bando rojiamarillo.

Gerson Torres estuvo cerca de Alajuelense (CS Herediano).

Luego de analizar la oferta, Joseph Joseph decidió devolverle la llamada a Jafet Soto para comunicarle que Alajuelense no tenía interés en el intercambio. Este rechazo dejó el camino libre para que Gerson Torres, tras rescindir su contrato con Herediano, optara por unirse a Saprissa.

Joseph Joseph contradijo a Jafet Soto

Pero esta versión no coincide con la del mandamás del Team, que había insinuado que el interés por Torres provino desde Alajuela. “Ellos me pidieron a Gerson y me preguntaron qué podía pedir a cambio. Les dije que Aarón Suárez, nada más. Yo nunca llamé a la Liga para pedir a Aarón Suárez”, explicó Jafet Soto la semana pasada.

“Ellos me ofrecieron la posibilidad de un intercambio antes de que Gerson firmara el finiquito. En Herediano no tenemos a nadie amarrado, pero tampoco culpamos a otros por lo que sucede en la cancha”, sentenció el directivo rojiamarillo.