Crisis en Alajuelense: la interna se descontrola y la primera víctima ya tiene nombre

Liga Deportiva Alajuelense atraviesa jornadas de alta tensión desde que dejó escapar, una vez más, la ansiada estrella 31 en la Gran Final del Torneo Apertura 2024.

El fracaso ha generado un clima de indignación entre los aficionados, representados principalmente por La 12, que no han perdonado a ningún sector del club. Tanto jugadores como el cuerpo técnico de Alexandre Guimaraes, y la directiva, han sido blanco de duras críticas e insultos.

ver también Guimaraes siente la presión: el anuncio de Alajuelense que acorrala al DT manudo como nunca antes

Nuevas pancartas contra la directiva del León

El empate del domingo frente a Pérez Zeledón avivó aún más la crisis, con pancartas en el estadio Alejandro Morera Soto que expresaban el descontento manudo.

El descontento de la afición de Alajuelense salta a la vista.

Mensajes como “La directiva más fracasada de la historia” y “Santamaría: o sentís la pasión o te montamos al avión” aumentaron la presión que asfixia a la gerencia del club.

Estalla la interna en Alajuelense

En medio de este panorama, este lunes trascendió que la Junta Directiva de Alajuelense, liderada por Joseph Joseph, ha manifestado su molestia con un nombre clave dentro de la estructura rojinegra: el gerente general Manuel Zamora.

Publicidad

Publicidad

Zamora habría ordenado quitar las mantas colocadas por la barra en contra de la dirigencia, lo que no fue bien recibido por el presidente del club. “Si la afición está inconforme con algún tema deportivo, pues está en su derecho de manifestarse, no me incomoda. Lo que sí me tiene molesto es la decisión que tomaron a lo interno, administrativos de La Liga, de prohibir que pongan esas mantas, no tanto el contenido de ellas”, expresó Joseph Joseph.

ver también Hierve Alajuelense: Guimaraes fija postura y se pone en contra de la afición con su última sentencia

Según informó el periodista Kevin Jiménez, la continuidad del directivo rojinegro está en seria duda: “La continuidad de Manuel Zamora en el conjunto rojinegro ahora está en duda”, afirmó en sus redes sociales.