Kendall Waston redobla la apuesta tras su castigo y apunta contra Alajuelense y Herediano

Falta poco para que comience el Torneo Clausura 2025 de la Liga Promerica y Deportivo Saprissa no podrá utilizar a varios de sus futbolistas que estuvieron presenten en la final contra Herediano. Una vez que finalizó el encuentro, hubo un fuerte enfrentamiento entre los jugadores y parte del cuerpo técnico, en el que varios fueron sancionados.

Kendall Waston fue el más damnificado de esta batalla campal. Por su duro cruce con Victor “Mambo” Núñez en el que lo sujetó con violencia en el cuello, el defensor central recibió una sanción de nueve partidos por parte del Tribunal de Disciplina de la Fedefútbol.

Después de esta dura sanción, el zaguero no había dado su versión sobre la cantidad de partidos que recibió de castigo hasta hoy. Luego del primer partido que tuvo Saprissa frente a Cartaginés en el evento benéfico de los 90 Minutos por la vida, Kendall habló sin filtros del castigo.

ver también José Giacone limpia a fondo: Saprissa se arriesga con un movimiento que podría traerle problemas

¿Qué dijo Kendall Waston sobre la sanción que recibió de nueve partidos?

Un poco entre risas y con un poco de sinceridad, el defensor central comparó su sanción con lo que pasó en la Gran Final entre la Liga Deportiva Alajuelense y Herediano: “Siento que el castigo fue demasiado, hubo otro juego (final Alajuelense vs Herediano) en donde jugadores dieron golpes y solo recibieron una sanción de cuatro partidos, en mi caso son 9 por un abrazo cariñoso”.

Además, reconoció que los abogados de Saprissa buscarán reducir la sanción: “Apelamos esa decisión, la parte legal está trabajando en busca de reducir la sanción, esperemos que no sean tantos partidos, los abogados se están encargando de eso, de momento sigo entrenando igual”.

De todas maneras, aseguró que no está arrepentido de lo sucedido: “No me arrepiento. Si me tocan la cara yo reacciono“.

Publicidad