“Jugar lindo y sin título”: José Giacone provoca a Guimaraes pensando en la Gran Final

Deportivo Saprissa afina los últimos detalles para medirse al Club Sport Herediano en la final de la segunda fase del Torneo Apertura 2024. Los morados llegan con una meta clara: ganar y asegurarse un cupo directo a la Gran Final, donde espera la Liga Deportiva Alajuelense.

Por el lado de los manudos, se quedaron sin la posibilidad de conquistar la ansiada estrella 31 en la segunda fase al ser eliminados sorpresivamente por Herediano en las semifinales. Alajuelenese no pudo remontar el 2-0 sufrido en el Estadio Carlos Alvarado y empató 2-2 en la vuelta, resultado que dejó al rojo vivo el camerino rojinegro.

Guimaraes estalló luego de la eliminación

El entrenador liguista, Alexandre Guimaraes, no ocultó su frustración con el planteamiento pragmático de Jafet Soto, asegurando que Herediano jugó “de una forma que no vende el fútbol nacional”.

“Yo vine aquí para mejorar el fútbol nacional. No me interesa ganar así”, afirmó el estratega de origen brasileño. Pero, como era de esperarse, no todos comparten su visión.

¿José Giacone prefiere juego bonito o resultados?

José Giacone, DT de Saprissa, se metió en el debate sobre la importancia de las formas durante la conferencia de prensa previa al choque con Herediano. “Yo te contesto con una pregunta: pregúntale a un aficionado si quiere jugar lindo y quedar sin título, o si quiere salir campeón jugando como sea. Ahí está la respuesta”, sentenció el técnico argentino, dejando claro cuál es su prioridad.

“Primero el resultado, después la forma. Hay gente que piensa diferente, respeto las opiniones, pero en el fútbol se ha logrado el éxito de diferentes maneras”, agregó el estratega morado.

Giacone dejó bien clara su postura.

En Saprissa, la consigna está clara: el objetivo es ganar. “Yo defiendo el proyecto que me han puesto en las manos. La manera de agradecerlo es obteniendo resultados”, afirmó Giacone.