José Giacone festeja: Saprissa tendrá el refuerzo que tanto esperaba

Luego de haber conseguido un empate agónico contra San Carlos, cuando perdía 2-0 en la ida de las semifinales del Apertura 2024, Deportivo Saprissa pone su cabeza para la vuelta en su estadio. En este contexto, los morados recibieron una gran noticia.

José Giacone tendrá un refuerzo vital para lo que resta de la etapa definitoria de este torneo y le sumará mucha jerarquía su equipo. Es el regreso de un futbolista que hace rato se notaba que lo estaban necesitando para mejorar su juego colectivo.

¿Cuál es el refuerzo que tendrá Saprissa para la semifinal?

El entrenador de Saprissa confirmó que podrá volver a contar con Mariano Torres para la vuelta de la semifinal ante San Carlos. El mediocampista argentino se recuperó y podrá enfrentar a los Toros, un refuerzo muy importante para el conjunto morado.

Todavía no está confirmado si el capitán estará desde el arranque del encuentro o esperará su oportunidad en el banquillo. No está definido debido a que lleva mucho tiempo sin actividad y podría no tener ritmo suficiente para poder jugar desde el arranque.

Mariano Torres estará en la vuelta contra San Carlos.

¿Cuándo fue la última vez que jugó Mariano Torres?

El último partido de Mariano Torres fue contra Alajuelense, en la victoria por por la jornada 18 que se jugó el 2 de noviembre. Más de un mes afuera de las canchas estuvo el argentino debido a la lesión que no lo dejaba volver a jugar con normalidad.

Desde que el argentino se lesionó, Saprissa disputó 6 encuentros, ganó 3 y empató la misma cantidad. En varios encuentros se notó la ausencia del experimentado mediocampista.