Jafet Soto obtiene una respuesta: Gerson Torres aclara todo sobre su futuro en medio del interés de Saprissa

Gerson Torres ha sido una de las grandes figuras de Club Sport Herediano en este Torneo Apertura 2024. Su rendimiento ha sido tan destacado que despertó el interés de varios clubes del fútbol costarricensee.

Deportivo Saprissa ha sido el equipo más vinculado con Gerson Torres, aunque también se han mencionado a Liga Deportiva Alajuelense y Sporting FC como posibles interesados.

Este martes, el periodista Kevin Jiménez dio a conocer detalles clave sobre la situación del futbolista: “Gerson Torres tiene contrato un año más con Herediano, el club que lo quiera deberá negociar con los florenses. Hay interés de los otros clubes grandes obvio, es un gran jugador, pero si lo quieren deben negociar”, informó a través de Twitter.

Gerson Torres rompe el silencio

Lo que sorprendió a muchos fue la reacción del propio Torres, que citó la publicación del periodista con un mensaje que echó luz sobre su situación en el mercado de fichajes 2025 de Costa Rica.

“Si Kevin dice que me voy, me voy; si dice que no, no. Entonces aún no me he ido, aquí estoy”, escribió Torres, acompañando el posteo de corazones rojos y amarillos, lo que da entender que, por ahora, no tiene intención de dejar Heredia.

Torres fija la mirada en el gran objetivo

Más allá de las especulaciones sobre su futuro, el atacante de 27 años tiene un objetivo claro en el horizonte: ayudar al conjunto florense a alcanzar la estrella número 30.

El próximo viernes 27 de diciembre, desde las 6:00 p.m. (hora de Centroamérica), el equipo de Jafet Soto enfrentará a Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, buscando defender la ventaja obtenida en la ida y conseguir el títulos.