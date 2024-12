Hernán Medford se apoya en el título de Alajuelense para mandarle un filazo a Saprissa y Horizonte Morado

Hernán Medford habló luego de que la Liga Deportiva Alajuelense levante por segunda vez consecutiva la Copa Centroamericana, en esta ocasión de la mano de Alexandre Guimaraes. El ex DT de Sporting elogió al equipo rojinegro y aprovechó para enviarle un filazo a la directiva del Deportivo Saprissa.

Uno de los grandes referentes de la historia del Monstruo Morado reconoció que Alajuelense tuvo mérito en darle la bienvenida tanto al entrenador Guimaraes como a Celso Borges: “Estamos hablando de dos referentes del fútbol nacional, son profesionales que les abrieron las puertas”.

Tras los elogios a Alajuelense, Medford le pegó a Horizonte Morado

Luego de esta declaración, Medford no dudó en soltar un mensaje directo hacia Saprissa, especialmente a la directiva actual de Horizonte Morado. El entrenador se suma a las declaraciones que había hecho en su momento Jeaustin Campos, quien confesó que esta dirigencia no lo quería ni a él ni al Pelícano.

Elogiando en primer lugar al trato que tuvo Alajuelense con sus referentes, Medford expuso lo que le sucede con los actuales mandatarios de Saprissa: “Lo digo por experiencia propia. Hay casas que te las tienen cerradas, en las que uno nació y te las cerraron”.

Jeaustin Campos anticipó a lo que se refirió Medford

Tiempo atrás, Jeaustin Campos había expuesto esta problemática que sufrió Medford: “Nunca fui querido en este Saprissa, todo lo que olía a Jorge Vergara y a la administración anterior no es bien visto y eso me consta. Lo he escuchado de parte de la gente que está ahora. Personas como don Jorge Alarcón, como mi gran amigo Hernán Medford y este servidor no eran vistos de buena manera”.

Y es que Medford fue parte importante de la historia de Saprissa, sobre todo en 2003 con la llegada de Jorge Vergara quien terminó comprando al club morado.

“Yo no lo esperaba tan rápido, fue una historia que Jorge Vergara había comprado el Saprissa. Yo me asusté, pero lo bueno que me salió todo bien con un equipo tan histórico que hoy está en la cima y ojalá que alguien la pueda repetir. Yo a ese equipo lo salvé de la quiebra“, había declarado años atrás Medford sobre su historia con Saprissa. Por este motivo, hoy muestra su descontento con Horizonte Morado.