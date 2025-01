El drama en primera persona: José Giacone reconoce el grave problema en el que se metió Saprissa

El Deportivo Saprissa, bajo la dirección de José Giacone, ha tenido un arranque irregular en el Torneo Clausura 2025. Si bien los números no parecen alarmantes con dos triunfos, un empate y una derrota en cuatro presentaciones, el verdadero problema radica en la falta de contundencia ofensiva.

Los Morados han mostrado dificultades para generar peligro en el área rival y concretar las oportunidades creadas, lo que ha encendido las alarmas entre la afición y el cuerpo técnico.

Dicha sequía goleadora ha evidenciado la necesidad de ajustes en el sistema de juego y en la toma de decisiones en el último tercio del campo. A pesar de contar con jugadores de jerarquía, el equipo morado no ha encontrado la fluidez necesaria para capitalizar sus ataques.

El gran problema de Saprissa que reconoce José Giacone

Saprissa consiguió un triunfo ajustado ante Santos con un solitario gol de Marvin Loría al minuto 22, pero la actuación del equipo dejó sensaciones mixtas. A pesar de sumar tres puntos en casa, el conjunto dirigido por José Giacone no logró imponer su dominio con claridad y volvió a evidenciar problemas en la generación de juego ofensivo.

José Giacone – Deportivo Saprissa

“Hubo cosas positivas y otras por mejorar. No estoy conforme con el tema de la definición, hoy era un partido para ganar 3-0. Sé que la gente hoy no se va feliz porque no goleamos“, aseveró José Giacone.

En este Torneo Clausura 2025 el Deportivo Saprissa al mando de José Giacone ha marcado 3 goles en cuatro partidos. Presentando un gran problema en la ofensiva del equipo morado y es un contratiempo que deberá corregirse.