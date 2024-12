“Alajuelense no asusta”: desde Saprissa mandan un mensaje que le toca el orgullo a Guimaraes.

Deportivo Saprissa ya cumplió con su parte. Después de haber tambaleado durante todo el campeonato en busca de regularidad, aceleró en la recta final, se metió segundo y barrió en semifinales con San Carlos.

Así, ahora espera muy tranquilo por su rival, que saldrá de la Liga Deportiva Alajuelense o Herediano. Sin embargo el equipo de Alexandre Guimaraes, que fue el mejor del año, está en un momento crucial ya que debe remontar el 2-0 del Team en el duelo de ida.

ver también La pista definitiva: Mariano Torres dijo lo que todo Saprissa quería escuchar

Pero lo mejor es que el Monstruo no le tiene miedo a ninguno de los dos equipos y menos a su clásico rival. Así lo dejó bien en claro uno de los ídolos de la institución.

“Alajuelense no asusta”, provocan desde Saprissa

Tras el 2-0 a San Carlos que selló el pase a la final, quien habló fue Allan Alemán y, fiel a su estilo, fue picante contra Alajuelense y el estado de ánimo que podrían traer los manudos si logran la remontada contra Jafet Soto y compañía.

“Que lleguen motivados”, desafío Alemán. “Porque han llegado motivados a La Cueva, siendo invictos, y los tronamos”, agregó en referencia al último 3-0 de los morados en el último Clásico Nacional jugado el 2 de noviembre.

Alajuelense debe remontar a Herediano para jugar con Saprissa.

Publicidad

Publicidad

“Llegaron motivados y se vieron mal, se vieron tristes. La Liga calculadora, la Liga inquebrantable, quedó quebrada. Entonces que sea cual sea el rival, ese es el sentimiento del saprissista”, siguió Alemán y fue más

“Aquí no hay lugar para decir ‘ay, que la Liga remontó’. Que venga mejor, no asusta, a mí no me asusta, es la Liga de siempre, la de los últimos 10 años, la que quedó campeona sin afición y sin presión”, disparó el ex jugador morado.

Publicidad

ver también Alajuelense vs Herediano: ¿A qué hora y dónde ver hoy el partido? Liga Promérica 2024

“¿Ni que haya otro técnico?”, le preguntaron en el piso de TD Más, donde trabaja. “Es que no ese técnico ya le ganamos”, cerró Alemán para terminar de tocarle el orgullo a Guimaraes.