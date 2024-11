Thomas Christiansen rompe el silencio sobre el gran problema de Panamá antes de enfrentar a Costa Rica

Este jueves, el entrenador Thomas Christiansen anunció de manera oficial la lista de 25 jugadores que representarán a la selección de Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Costa Rica.

Entre los convocados, sorprendió la inclusión de dos jugadores del fútbol local: Gabriel Brown, defensor del Deportivo Árabe Unido, y Edilson Carrasquilla, hermano menor de Adalberto Carrasquilla, mediocampista estrella de la selección.

ver también Lo sufre Panamá: la exfigura de Alajuelense que no estará contra Costa Rica

Por otro lado, la ausencia de ciertos jugadores generó inquietud en la afición canalera, por lo que el estratega de nacionalidad española y origen danés decidió abordar este tema en conferencia de prensa.

La explicación de Christiansen para la ausencia de Manotas Mejía

Uno de los nombres más llamativos por su ausencia es el del portero Luis “Manotas” Mejía, quien se quedó en Uruguay para disputar la fase final del campeonato local con Nacional.

“He tenido conversación con él. Está en una situación personal, profesional, que hemos tomado la decisión mutua de no convocarle para esta eliminatoria. No va a haber ningún jugador que diga ‘no’ a la selección, pero como yo he estado en una situación parecida me anticipo a lo que él, entre comillas, pueda solicitar. Puedo entender su situación“, aclaró Christiansen.

Publicidad

Publicidad

Las bajas de Davis, Miller y Góndola

El DT de Panamá también se refirió a la ausencia del defensor Eric Davis. “Eric viene arrastrando una molestia en la rodilla. Hablé con él y decidimos que lo mejor es que se recupere completamente, tanto para su futuro como para ayudar lo máximo posible a su equipo”, explicó.

ver también Carrasquilla en shock: el anuncio que toma por sorpresa a Panamá antes de enfrentar a Costa Rica

Además, Roderick Miller y Freddy Góndola tampoco formarán parte de la delegación panameña frente a Costa Rica debido a problemas físicos. La situación de ambos jugadores ha sido seguida de cerca por el cuerpo técnico, que decidió priorizar su recuperación.