Adalberto Carrasquilla está pasando sus primeros días como nuevo fichaje de Pumas, después de que el club universitario desembolsara una cifra cercana a los tres millones de dólares. El mediocampista panameño dejó Houston Dynamo después de haber arribado a mediados de 2022.

Sin todavía haber hecho su estreno en la Liga MX, Coco aprovechó para revelar las emociones que tuvo en el pasado en diferentes etapas de su carrera y que, al día de hoy, aún le siguen sonando en su cabeza.

Si bien el jugador de la Selección de Panamá considera que pasar a Pumas es un paso hacia delante, su gran objetivo siempre fue llegar a las principales ligas de Europa. Este sueño que no dejó dormir a Coco varias veces confesó que lo trató con su psicólogo en más de una oportunidad.

Luego de lograr el ascenso a Segunda División de España con el Cartagena, Carrasquilla reveló que, en el segundo año que transitó allí, ya no era considerado por el entrenador de un momento a otro. “No jugué nada, no me sacaban a calentar de la noche a la mañana. Aún no conozco los motivos, pero sucedió, son cosas del fútbol”.

En diálogo con TUDN de México, Coco explicó que este momento le causó una gran frustración en su carrera y que ya le había ocurrido anteriormente cuando estaba en Tauro. “Volví a pasar ese momento incómodo en el fútbol. De igual manera me entrenaba bien con el grupo, trabajaba duro. No me rendí”, contó.

La importancia de Thomas Christiansen en la carrera de Adalberto Carrasquilla

Luego de sufrir esta incomodidad, el mediocampista comentó que una citación de Thomas Christiansen ayudó a cambiar su futuro: “En junio, el profe hace una convocatoria, y me da la confianza de ser titular. Me habla y me genera esa confianza de que como que tú eres el de esa posición, aprovéchala, tienes muchas cosas por demostrar”.

Desde entonces, Carrasquilla comenzó a tener grandes partidos con el equipo canalero y fue contratado por el Houston Dynamo, aunque su gran deseo era llegar a Europa. Luego de ser nombrado como el Mejor Jugador de la Copa Oro 2023, el panameño creyó que iban a llegar ofertas desde el fútbol europeo, pero todo siguió de la misma manera y volvió a resignarse.

La razón que llevó a Carrasquilla a hablar con su psicólogo

Esta falta de interés desde Europa provocó que Coco tuviera que hablar con su psicólogo personal: “Yo tenía la confianza de que podía salir algo bueno. Me sentía un poco incómodo. Te dan un premio importante de tantas selecciones y no pasa nada. Y yo decía como que, ¿será porque soy panameño? Se lo conté a mi psicólogo deportivo y le digo ‘tengo esto, ¿Cómo puede ser? O sea, no lo veo justo’. Me sentía muy frustrado. Tuve una charla con él y mi mente cambió, yo seguí trabajando”.

Luego llegó el interés de Pumas a mitad de año, aunque en ese momento no estaban dadas las cosas para que se marche de la MLS. Fue justo en este mercado de invierno que se terminó cerrando su fichaje y finalmente arribó a la Ciudad de México, donde espera por su debut.