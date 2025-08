“No está contento”: Fue figura con Panamá en la Copa Oro 2025 y ahora fue marginado de su club de manera inexplicable

El mediocampista panameño Víctor Griffith no figura en la lista oficial de jugadores en venta del St. Johnstone, según aclaró recientemente el entrenador Simo Valakari, contradiciendo la decisión que tomó hace unas semanas de ya no tomar en cuenta al futbolista.

Griffith llegó al equipo escocés el 10 de enero de 2025, procedente del CD Árabe Unido, firmando un contrato que lo vincula hasta junio de 2026 y sin que se haya hecho pública ninguna cláusula de venta.

El panameño de 24 años ha sido un fichaje pensado para fortalecer la medular del cuadro de Perth, destacando por su intensidad y capacidad defensiva en el centro del campo, aunque todavía sin registrar goles con su nuevo club en esta primera temporada, aunque su situación cambió en las últimas semanas

Internacional con Panamá, Griffith participó en la Copa Oro 2025, pero al regresar a su club todo cambió, cuando perdió la titularidad y ahora ya ni siquiera ha sido convocado en los últimos partidos de su club, por lo que se pensó que se buscaría su salida.

¿Víctor Griffith saldrá de St. Johnstone?

A pesar de algunos informes especulativos que lovinculaban con posibles salidas a otros mercados europeos o sudamericanos, el propio Valakari insistió en que el futbolista no figura como “transferible” en la plantilla actual ni está siendo ofrecido a otros clubes.

“Últimamente no he seleccionado a Víctor. Por supuesto, no está contento. Quiere jugar. Yo también sufro por dejarlo fuera, pero tenemos muchos jugadores para las posiciones del mediocampo: hay una dura competencia”, comenzó diciendo el técnico.

“No es un caso de ponerlo en una lista de transferencias. Como siempre, es decisión del jugador cómo reacciona ante una situación y cómo demuestra cuánto quiere estar aquí. Eso es normal en el fútbol”, concluyó