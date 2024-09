Una de las joyas más prometedoras del fútbol panameño ha captado la atención de importantes ligas internacionales. Con tan solo 18 años, el talentoso delantero firmó hace poco con Pachuca en su categoría Sub-23. Sin embargo, su representante afirmó que tuvo ofertas en otros países.

Se trata de Gustavo Herrera, uno de los futbolistas canaleros con mayor futuro en el país centroamericano que, incluso, a su corta edad ya vistió la camiseta de la selección nacional en el último Torneo Maurice Revello que disputó Panamá. Al igual, jugó los amistosos recientes de La Roja en México.

Las demás ofertas que recibió Gustavo Herrera

Cabe destacar que, en su momento, se habló que Herrera podría llegar al Gremio de Brasil. No obstante, el atacante terminó firmando por el equipo mexicano y en una entrevista reciente, su representante, Edgardo Carles explicó la situación del jugador.

“La ventana de Brasil cerró a inicios de septiembre. Eso quiere decir que si el chico no había ido a Brasil, es porque ya no iba a ir. Claro, puede ir en enero cuando la ventana vuelve a abrir, pero este año ya no”, manifestó su agente en TVMAX Deportes.

Además, agregó que el jugador levantó interés en la Major League Soccer (MLS): “También se da la oportunidad de que tiene interés en la MLS. Yo viajé a México y estuve con directivos de Puebla y resulta que Gustavo era la posición que necesitaba el equipo”, explicó.

Cabe destacar que la Liga MX sostiene una regla en la que los equipos mayores deben cumplir una cantidad específica de minutos con jugadores juveniles, por lo que incrementa la oportunidad de que Gustavo Herrera juegue en primera división.