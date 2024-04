Ismael Díaz llegó a la Universidad Católica de Ecuador a mediados del 2022, procedente de Tauro, luego de haberse convertido en el máximo goleador de la institución en aquel torneo. Desde su arribo al conjunto universitario, el atacante ha demostrado eficacia de cara al marco y se convirtió en uno de los elementos más importantes del equipo.

El delantero se acopló de la mejor manera en el campeonato sudamericano e incluso, ratificó su vuelta a la Selección de Panamá. Sin embargo, sus números avalan un escenario en el que ya le podría haber quedado pequeña la primera división de Ecuador y estaría listo para dar un nuevo salto en su carrera.

Cabe destacar que, durante el mercado de transferencias pasado, Ismael Díaz estuvo muy cerca de firmar con el Al-Taawoun del fútbol de Arabia Saudita. No obstante, su fichaje se caería de último momento, debido a que no consiguió pasar las pruebas médicas respectivas.

Los números de Ismael Díaz en Ecuador

Desde que Ismael Díaz arribó a la Universidad Católica de Ecuador, su impacto en el equipo ha sido notable. A lo largo de su estadía en el club, ha participado en un total de 66 encuentros, dejando su nombre plasmado en el marcador con 33 goles anotados y 11 asistencias brindadas, incluyendo la primera división ecuatoriana, así como la prestigiosa Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

¿Listo para dar el salto a Europa?

Sus estadísticas reflejan que a Ismael Díaz le está quedando corta la primera división de Ecuador y está listo para dar el salto. De hecho, se rumoreaba hace poco que el delantero habría levantado interés en el Porto de Portugal, donde ya militó en sus categorías menores.

Por otra parte, también se dio a conocer que en la Major League Soccer (MLS) surgió un destino, aunque no se conoce a detalle el equipo que sigue de cerca al delantero canalero.

“Fuente importante y proveniente de Ecuador, me habla sobre el hipotético futuro de Ismael Díaz. Me hablan de un importante equipo de la MLS que está detrás de los pasos de Ismael Díaz. No me han dicho equipo, pero sería un club importante de la MLS”, manifestó el periodista, José Miguel Domínguez.