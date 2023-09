Está claro que Freddy Góndola no está en un nivel futbolístico para aplaudir. Y es que, el atacante panameño de la Liga Deportiva Alajuelense, pasó del cielo a la tierra, luego de que, en su llegada, se convirtiera en una pieza importante para la ofensiva Manuda, sin embargo, bajara ese nivel de manera considerable, en los últimos meses.

No obstante, la directiva de la institución ha seguido creyendo en él, pese a la disminución de su rendimiento. Un problema que, de hecho, el propio jugador reconoció en una entrevista: “Sí, tuve un bajón muy, muy importante, creo que todos los futbolistas han pasado por eso. Ahora espero ser el Freddy de antes”, dijo.

Incluso, el ex-futbolista de Alajuelense, Carlos Hernández, también se refirió a la actualidad del canalero: “Usted puede andar mal, pero si algo no puede negociar usted es la actitud y las ganas, porque bajonazos puede tener cualquiera, hablando futbolísticamente, pero las ganas y la actitud, eso no es negociable y creo que él está teniendo esos dos fallos juntos, que por lo menos muestre las ganas de correr y de meter como decimos nosotros”, expresó.

Además, añadió que, Góndola sigue viendo minutos, debido a que Carevic no tiene otros jugadores para la posición. Aunque pronto tendrá a disposición a otros elementos y el extremo será poco tomado en cuenta.

“No vamos a negarle a nadie que Freddy ha tenido un rendimiento bajo y hoy se está salvando de que todavía no esté Anthony Hernández, que Menjívar no estaba habilitado porque creo cuando estos jugadores ya estén, si Freddy no levanta su nivel, va a estar relegado casi que en la gradería”, agregó Hernández, en una entrevista con Entre Leones de La Teja.