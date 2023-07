En hipotética final Panamá vs. México en Copa Oro, Faitelson le bajó el precio a los canaleros

Hoy se define quiénes serán las selecciones que estarán en la Final de la Copa Oro 2023. Por un lado estará el cruce entre México vs. Jamaica y por el otro entre Panamá vs. Estados Unidos. Serán partidos muy emocionantes este noche, sin embargo, la mirada de David Faitelson sentenció que no serían gran cosa para los mexicanos ganar este torneo, bien sea ante Panamá o Estados Unidos.

También recordemos que la semifinal de la Copa Oro entre Panamá y Estados Unidos tendrá lugar hoy, miércoles 12 de julio, a las 6:30 p.m. de Panamá (5:30 de Centroamérica y CDMX; 7:30 ET de Estados Unidos), en el Snapdragon Stadium de San Diego, California. En la otra llave de avanzar México, esto es lo que piensa David Faitelson.

David Faitelson sobre la Copa Oro 2023

“La verdad, ganar la Copa Oro para México bien sea ante Panamá o Estados Unidos, sería poner la basura bajo la alfombra. Un buen pretexto para tapar todas las penas y ofrecer una realidad que no es. Pero perderla en cambio sería un gran fracaso. Se está jugando en la Concacaf y esta copa tiene un bajísimo nivel. Si bien Panamá ha elevado su nivel en los últimos años, la Copa Oro a México no le sirve para absolutamente nada“, aseveró David Faitelson desde las pantallas de ESPN.

Evidentemente no le importa mucho a David Faitelson el rival para México en esta final ya que de todas maneras será un espejismo para la selección mexicana debido al nivel mostrado de las selecciones en esta Copa Oro 2023. Habrá que esperar cómo se definen las semifinales esta noche y conocer a los dos finalistas.

Por otro lado, Panamá llega a esta semifinal luego de ganar el Grupo C gracias a los triunfos 2-1 sobre Costa Rica y Martinica, más el empate 2-2 ante El Salvador, el conjunto de Thomas Christiansen fue de menos a más para terminar goleando 4-0 a Qatar.