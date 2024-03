Las expectativas en el fichaje de Eduardo Anderson por Deportivo Saprissa, en un principio eran altas. El defensor central venía de buenos torneos con AD San Carlos y llamó la atención del Monstruo Morado, quien tuvo que luchar por su fichaje, tomando en cuenta que el zaguero manejaba más ofertas en el mercado.

“La verdad tenía otras ofertas afuera de Costa Rica, pero llegó la de Deportivo Saprissa y creo que tomé la mejor decisión, de venir hacia acá. Me gusta mucho el equipo, también porque he visto lo que vienen haciendo años atrás y creo que puede ser un paso grande para mí”, expresó el central en su momento.

No obstante, el panameño no ha logrado llenar esas expectativas que se tenían por él. Recordemos que Anderson tardó en debutar, debido a que su inscripción significó un inconveniente a inicios del torneo. Aunque ahora no está mostrando el nivel que se esperaba y la afición comienza a impacientarse.

Eduardo Anderson no ha llenado las expectativas

Al igual, es preciso señalar que la llegada de Eduardo Anderson vino acompañada de una lesión de Kendall Waston, por lo que el canalero tiene un lugar difícil de ocupar en la zaga Morada. Por ello, los fanáticos han dejado comentarios sobre el jugador, en redes sociales, mostrando su inconformidad.

“Un fichaje inútil más, sumado a Douglas y a Jorkaeff”, “Lo único positivo que se puede hablar es que lo fichamos por solo 6 meses”, “Creo que si bajo unos 4 o 5kg, juego el doble de este, demasiado malo”, “Muy malo hoy lo puede ver en vivo no te controla una pelota bien, no hace los recorridos, no tiene visión de juego. Horrible no tiene que que continuar”, son algunos de los comentarios que se ven.

“Error de scouting. No sabe jugar línea de 4 y le duele estar en un equipo que deja espacios al atacar. Es para jugar acuerpado línea de 5 y tirar pelotazos arriba porque un pase entre líneas lo queda debiendo. No es jugador para el modelo de juego de Saprissa”, manifestó otro usuario, en referencia al central panameño.

¿Cuáles son los números de Eduardo Anderson en Deportivo Saprissa?

No cabe duda de que a Eduardo Anderson le está costando adaptarse al Deportivo Saprissa. Sin embargo, tampoco ha disputado muchos minutos con la camiseta morada, sumando apenas cinco partidos, en los que ha iniciado como titular en cuatro ocasiones.