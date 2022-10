En un encuentro que parecía que no pasaría a mayores, FC Famalicao se complicó más de la cuenta ante el CD Forense, de la segunda división de Portugal. El partido significaba la ronda previa de la copa local, donde el cuadro de Vila Nova estaba debutando en la presente edición del certamen y gracias al único tanto de José Luis Rodríguez, lograron avanzar a la siguiente fase.

Por más de 60 minutos, el marcador se mantuvo sin goles. A pesar de que Famalicao era el que más intentaba, no conseguía concretar sus oportunidades, siendo El Puma, uno de los más insistentes, aunque no se le daba. De forma clara, los de Joao Pedro Sousa comenzaron a entrar en desesperación, pues no podían anotarle a un equipo inferior.

Fue hasta el minuto 69, cuando José Luis Rodríguez se volvió a escapar por el costado y tras una corrida en diagonal, sacó un fuerte remate de zurda, que dejó sin opción alguna al guardameta rival. El canalero, así, sumó su segunda anotación con la camiseta blanca, después de aquel estreno en la goleada de su equipo, ante Boavista.

Rodríguez sigue siendo uno de los futbolistas con mayor rendimiento dentro del onceno portugués y ahora lo demostró al ser el salvador en esta etapa de la Copa de Portugal. Al finalizar el partido, la afición coreó el nombre del panameño en el recinto, dando a conocer, su satisfacción con lo que está mostrando el seleccionado nacional de La Roja.

Su próximo compromiso será ante Paços de Ferreira por la Liga Portugal, ambos clubes están buscando alejarse de la zona de descenso y su encuentro directo será vital para las futuras aspiraciones de los dos. Dicha jornada está pactada a jugarse el 22 de octubre, a partir de las 9:30 a.m. (hora de Panamá).