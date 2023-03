Sporting San Miguelito y Club Atlético Independiente culminaron con la octava jornada del Torneo Apertura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol. La fecha nos dejó un balance de cuatro victorias, dos empates y 17 anotaciones marcadas (8 más que en la jornada anterior). Por su lado, Tauro FC es el nuevo líder en solitario de la Conferencia Este y el Club Atlético Independiente sigue en la cima de la Conferencia Oeste.

Viernes 3 de marzo

San Francisco FC 1-1 CD Plaza Amador: el combinado León volvió a dejar a deber, luego de sumar su quinto partido consecutivo sin conocer la victoria, al igual que su rival, quien no gana desde la primera fecha. A pesar de que el partido tuvo un inicio movido, el marcador se abrió hasta la recta final del primer tiempo, cuando Carlos Rojas (42') anotó el tanto que le daba la ventaja a Los Monjes. Sin embargo, en el complemento, el recién ingresado, Ricardo Buitrago (69') puso la igualdad y aun cuando Ricardo Clarke (74') tuvo la oportunidad de darle vuelta al resultado desde el punto penal, el guardameta, José Guerra atajó el remate y el encuentro se mantuvo 1-1.

Sábado 4 de marzo

Tauro 3-0 Atlético Chiriquí: los comandados por Francisco Perlo continúan en gran momento vencieron por goleada a los Rojiverdes, inyectándose confianza antes de su partido de Concacaf Champions League. Tauro fue superior de principio a fin y el extranjero de moda, Breidy Goluz (35') adelantó a los suyos durante la primera parte. En la segunda, aparecería, otra vez, Goluz (47') anotando su doblete y más tarde, Omar Browne (73') selló el triunfo del nuevo líder de la Conferencia Este.

UMECIT FC 1-1 Árabe Unido: aunque los Universitarios no cayeron, todavía no saben qué es ganar en primera división, mientras que El Expreso Azul sigue mostrando irregularidad en el torneo. En primeros 45 minutos no hubo anotaciones, por más que ambos elencos tuvieron distintas oportunidades de abrir la pizarra, siendo un partido en el que los dos contaron con lapsos de superioridad. Sería en el complemento, donde veríamos los goles, iniciando con Leonel Tejada (66') que puso en ventaja a los colonenses. Faltando segundos para finalizar el compromiso, los locales consiguieron un penal que Eber Díaz (90') haría efectivo y rescataría un empate en esta octava jornada del campeonato.

Herrera FC 2-1 Alianza FC: los Tiburones volvieron a la senda de la victoria de la mano de su goleador y el onceno Verdolaga cayó, después de dos triunfos consecutivos. La paridad en el marcador permanecería por más de media hora de partido, hasta que Sergio Cunningham (39') aprovechó un error del portero rival y a puerta vacía, mandó a guardar el esférico. No obstante, Reynaldiño Verley (48') se encargaría de dar tablas en el marcador, esperanzando a su onceno de lograr remontar el cotejo, pero toda oportunidad acabaría, cuando Ronaldo Córdoba (90') de penal, le dio la victoria a Herrera.

Domingo 5 de marzo

Potros del Este 4-0 CD Universitario: una de las sorpresas de la fecha la protagonizaría el cuadro de Daniel Blanco, al vencer de manera contundente al actual subcampeón. De forma temprana, César Yanis (17') anotó el primer tanto del choque, que vería una segunda diana a través de Ricardo Phillips (48'). Posterior a ello, Yair Jaén (58') puso el tercer gol del encuentro, que terminó siendo liquidado por César Yanis (77') con el 4-0 en la pizarra.

Sporting San Miguelito 1-2 Club Atlético Independiente : finalizando la jornada, el campeón se impuso en condición de visita sobre los Rojinegros. Una anotación de camerino gracias a Carlos Small (36") iba a darle un giro total al partido, que se convertiría en un ida y vuelta de principio a fin. A pesar de que los locales buscaban, a toda costa, el empate, se toparon con un Eddie Roberts que se convirtió en la figura, atajando más de una ocasión clara. Aunque no logró evitar el tanto de Valentín Pimentel (54') que ponía el empate momentáneo del compromiso. No obstante, la igualdad no iba a perdurar, debido a que Sergio Ramírez (79') volvió a poner por delante a los Vikingos que se fueron con los tres puntos y mantuvieron su liderato en la Conferencia Oeste.

Tabla de posiciones