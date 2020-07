Rommel Quioto hace gol y le cometen penal en el clásico canadiense

Rommel Quioto anotó un gol y provocó el penal para otro en una nueva derrota del Impact de Montreal, en partido de la segunda jornada del Grupo C de la Conferencia del Este de la Major League Soccer.







El equipo del atacante hondureño terminó cayendo en el clásico de Canadá por 4 goles a 3, pero el ex Olimpia tuvo una destacada participación. Su primer tanto llegó gracias a una exquisita asistencia de Emanuel Maciel. El argentino mandó un balonazo largo, el "Romántico" condujo, encaró, y definió rasante y correcto para poner el 1-1.



Rommel Quioto, de buen partido contra el Toronto FC. (foto - getty)





Luego de eso, nuevamente el Toronto se pondría en ventaja, pero otra vez aparecería el ex jugador del Houston Dynamo para ayudar a su equipo a conseguir la paridad. Nuevamente se repetiría la misma formula: pase largo y pique rápido del hondureño, ganándole las espaldas a los zagueros contrarios.



Sin embargo, esta vez no pudo definir, ya que Cris Mavinga lo fouleó por detrás y le cometió penal. El árbitro no dudo y la pena máxima fue ajusticiada por Saphir Taider, que pondría el empate con un disparo bajo y suave. Lamentablemente, al final el encuentro terminaría con derrota para los dirigidos por Thierry Henry con un 4-3 final y con Rommel Quioto saliendo de cambio a los 79 minutos.