Alajuelense vs. Comunicaciones pelearán por el boleto a la semifinal de la Copa Centroamericana. Descubra cuándo juegan, horario, canal de TV y streaming del partido.

Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Comunicaciones en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Después de remontar 2-1 en la capital de Guatemala, a los Rojinegros les tocará defender la ventaja y su invicto en casa frente a unos Cremas obligados a ganar para salvar el semestre.

El vencedor de esta serie, cuya definición podría irse a los tiempos extra o la tanda de penales, se enfrentará a Antigua GFC, que dio el batacazo al eliminar a Saprissa goleándolo 3-0 en La Cueva.

¿Cuándo juega la Liga Deportiva Alajuelense vs. Comunicaciones por la Copa Centroamericana de Concacaf?

Alajuelense y Comunicaciones se cruzarán mañana, jueves 3 de octubre, a las 8:06 p.m. de Costa Rica, Guatemala y el resto de Centroamérica (9:06 de Panamá). El duelo será albergado por el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido de vuelta? Tiene dos opciones para ver la revancha entre LDA y Comunicaciones por la Copa Centroamericana: suscribiéndose al servicio streaming Disney+ o sintonizando la señal de ESPN. Costa Rica: Disney+ o ESPN

Estadísticas de Alajuelense vs. Comunicaciones: ¿Quién ganó más partidos?

Desde que se enfrentaron por primera vez en la Copa de Campeones de 1962, el historial entre ambos equipos fue nutrido por 18 partidos de Concacaf y Uncaf: Alajuelense ganó 13, Comunicaciones se impuso en 3 y hubo 2 empates.

¿Cómo llega la Liga Deportiva Alajuelense?

La Liga viene de salvar su invicto —ahora de diecinueve juegos— al empatar 2-2 con Pérez Zeledón en un gran partido gracias a los goles de Alberto Toril y Larry Angulo, en el que Alexandre Guimaraes volvió a rotar a sus titulares pensando en la revancha con los chapines. La apuesta salió bien: aún deben una fecha y lideran el Apertura 2024 por un punto.

Stheven Robles protege la bola de la marca de Rashir Parkins en el Comunicaciones-Alajuelense. (Foto: Prensa Libre)

¿Cómo llega Comunicaciones?

El equipo de Willy Olivera no logra levantar cabeza. Y el fin de semana sufrió su quinta derrota al hilo al caer 2-1 frente a Municipal, el segundo Clásico que pierde en dos semanas. “El volumen de juego ha sido superior, pero no alcanza con eso. Hay que demostrarlo con goles y no lo estamos haciendo. Tampoco estamos logrando ser sólidos atrás”, reconoció el DT uruguayo.