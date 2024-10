Herediano vs. Motagua disputarán los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Entérese cuándo juegan, hora, canal de TV y streaming del partido.

Herediano vs. Motagua: a qué hora y dónde ver la Copa Centroamericana de Concacaf 2024

Herediano y Motagua se cruzarán en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Después del empate 2-2 en la ida, ambos equipos buscarán la victoria. Sin embargo, el gol de visitante beneficia al Team, obligando al Ciclón Azul a ganar o igualar 3-3 para pasar a las semifinales.

En el caso de que haya paridad en el global, el ganador de la serie se definirá en los tiempos extra o los penales. Su próximo rival saldá entre Águila y Real Estelí, que medirán fuerzas más temprano ese mismo día (6:00 p.m.).

¿Cuándo juega Herediano vs. Motagua por la Copa Centroamericana de Concacaf?

Herediano recibirá a Motagua mañana, miércoles 2 de octubre, a las 8:15 p.m. de Costa Rica, Honduras y el resto de Centroamérica (9:15 de Panamá). El duelo será albergado por el Estadio “Fello” Meza de Cartago.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido de vuelta? Son dos las opciones para ver el partido entre Herediano y Motagua por la vuelta por los cuartos de final de la Copa Centroamericana: ESPN o su servicio de streaming, Disney+. Costa Rica: Disney+ o ESPN

¿Cómo llega el Club Sport Herediano?

Los florenses aún no encuentran la constancia que precisan. Después de imponerse 5-4 a Liberia, 2-1 a Santa Ana y rescatar un agónico empate 2-2 ante Motagua en la Copa Centroamericana, sufrieron un revés el sábado al caer 1-0 frente a Saprissa, quedando fuera de la zona de clasificación del Apertura 2024.

“Salgo satisfecho con los movimientos tácticos de todo el equipo, pero no contento con el resultado, porque creo que no era para perder”, aseguró Jafet Soto, quien no dudó en señalar el mal que los aqueja: “Nos falta la regularidad para que el equipo mantenga una idea de juego más constante“.

¿Cómo llega el Fútbol Club Motagua?

Los dirigidos por Diego Vázquez pudieron asimilar el mal trago que tuvieron ante Herediano. Venían de imponerse 3-0 a Juticalpa, 3-1 a Victoria y el fin de semana derrotaron 2-0 a Lobos UPNFM con los tantos de Jonathan Argüeta y Jorge Serrano para quedar a dos puntos del líder de la Liga Nacional, Real España.

“Lo catalogo como un partido bueno. Venimos en crecimiento. Contento con todo el equipo que jugó. Es una cancha complicada, hicimos dos goles y tuvimos para hacer más. Todos los que entraron lo hicieron muy bien, ese es el verdadero sentido del equipo”, analizó un satisfecho Vázquez.