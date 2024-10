El histórico ex futbolista y leyenda de Herediano, Víctor “Mambo” Núñez, no se guardó nada en sus recientes declaraciones sobre el presente del club florense bajo la dirección de Jafet Soto.

En el programa La Platea, donde se desempeña como panelista, el dominicano fue contundente al asegurar que el conjunto florense se encuentra obligado a cerrar la temporada con un título.

Mambo Núñez advierte a Herediano

“Ya tenemos tres años de ser campeones, y uno sabe que hay un momento en el que la gasolina se acaba, en el que la paciencia de la dirigencia se acaba“, comentó Mambo.

“Yo creo que ellos (los jugadores) deben saber que si Heredia no queda campeón, va a haber una reestructuración muy grande en el Herediano“, aseguró el histórico goleador del fútbol costarricense.

Un único objetivo para los florenses

Al día de hoy, Herediano se encuentra en la quinta posición del Torneo Apertura 2024, a solo un punto de los puestos de clasificación. “La dirigencia no va a aguantar un fracaso más. Este año es sí o sí”, disparó Núñez.

“Los jugadores que están ahora en Heredia tienen que saber que si no se es campeón, no importa el nombre, quien sea se puede ir de Herediano”, concluyó el ex futbolista.