La Selección de El Salvador no pudo ante la Selección de México en el Premundial de Concacaf Sub-17 y se di por perdidas sus aspiraciones para ir al Mundial de Perú 2023. Con un resultado de (3-0) los aztecas se quedaron con el boleto a la cita mundialista. Ante este escenario, el entrenador de La Selecta Juan Carlos Serrano, aseveró que los mexicanos tuvieron una cierta ventaja en la previa de este encuentro.

Tras este resultado, El Salvador se suma a Costa Rica, Guatemala y Nicaragua como selecciones de Centroamérica eliminadas del torneo y del Mundial. Eso sí, Panamá o Honduras se le sumarán a esta lista, pues solo una podrá alcanzar el soñado boleto a la Copa del Mundo de Perú 2023. Estas fueron parte de las declaraciones de Juan Carlos Serrano, tras la derrota ante México.

Declaraciones de Juan Serrano

“Es muy difícil jugar cinco partidos en 10 días. Es complicado para la recuperación, ni siquiera tuvimos 48 horas para volver a jugar contra México. Ellos (México) jugaron el sábado y nosotros el domingo lamentablemente no pudimos continuar”, aseveró el profesor Juan Carlos Serrano.

“Había mucho cansancio, ellos querían dar el máximo pero ya las piernas no respondieron después tengo que ver el partido para ver algunas decisiones arbitrales que no me parecieron justas”, sentenció el DT Juan Carlos Serrano, sobre lo complicado que fue para El Salvador tener menos de 48 horas para el encuentro ante México.