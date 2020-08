Walter Centeno aseguró que ningún jugador tiene asegurado un lugar en el once titular

El máximo campéon del fútbol costarricense, el Deportivo Saprissa, inició con el pie derecho el Torneo Apertura 2020 en Costa Rica, luego de vencer al Limón FC (4-0) como locales y sumar sus primeros tres puntos. Todo con ell objetivo de poder repetir el campeonato de la temporada anterior y sumar un título a la institución y el segundo para Walter Centeno al mando del equipo.

Sin embargo, a pesar de tener confianza en estos momentos, el estratega centroamericano Walter Centeno, no quiere que sus jugadores se relajen ni bajen la guardia y por este motivo aseguró que ninguno tiene un lugar asegurado en el once titular y que cada uno deberá ganarse el puesto.

Walter Centeno en conferencia de prensa

"Van a jugar los que mejor anden, tenemos 19 jugadores clase A. Quizás a alguno no le tocará y deberá acomodarse porque dependemos de una idea, el que toma las decisiones soy yo. Pero siempre buscaré el bien para el equipo. Los que están jugando ahora que aprovechen y tomen ritmo, que hagan buenas estadísticas porque si los números no los avala, no podré premiarlos”, aseguró Centeno.

Tellería, su primer gol y lo hace en el día de la madre

“Les dije que verían cinco chicos en banca, hay varios que están capacitados, entonces tenemos que recurrir a ellos. Nos estamos poniendo alertas con ellos, tienen cuatro meses sin participación porque la liga menor se detuvo. No soy mago, trato de dar oportunidad a todo aquel que se la merece, ojalá sigan creciendo y los pueda meter en un partido con más presión”, puntualizó el estratega del Deportivo Saprissa.

Para culminar, Walter Ceteno también dio a conocer que uno de los objetivos es poder tener un recambio generacional en el equipo, para que de esta manera la competencia interna nunca descanse y el equipo se vuelva más competitivo y esto beneficará a los jugadores y a la institución de los Morados.