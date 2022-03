La UEFA Conference League 2021-22 entró en su etapa cúlmine. Ya quedaron atrás los cruces de octavos de final y ocho equipos avanzaron a cuartos. Todos ellos buscarán hacer historia: quien se corone lo hará en la primera edición de la historia de este torneo, el tercero en importancia a nivel europeo por detrás de la Champions League y la Europa League.

+ Conference League 2022: resultados de los octavos de final

Bodø/Glimt 4-3 AZ Alkmaar (Global)

Leicester City 3-2 Rennes (Global)

Olympique Marsella 4-2 Basel (Global)

PSV 8-4 Copenhague (Global)

Feyenoord 8-3 Partizan (Global)

Slavia Praga 7-5 (Global)

Roma 2-1 Vitesse (Global)

PAOK 3-1 KAA Gent

+ Conference League 2022: equipos clasificados a cuartos de final

Bodø/Glimt

Leicester City

Olympique Marsella

PSV

Feyenoord

Slavia Praga

Roma

PAOK

+ Conference League 2022: cuándo, a qué hora y dónde es el sorteo de cuartos de final

El mismo se realizará mañana, viernes 18 de marzo, en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza. Se celebrará en la madrugada de Centroamérica, aunque después del sorteo de la Champions League y la Europa League. De modo que iniciaría a las 9:00 horas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (10:00 horas de Panamá).

+ Conference League 2022: formato del sorteo y cómo se jugarán los cuartos de final

El sorteo será abierto. Es decir, no habrá cabezas de serie y todos los equipos podrán enfrentarse entre sí: no importa si coincidieron en el mismo grupo en la fase inicial o si son del mismo país (aunque, por seguridad, dos cruces diferentes no podrán disputarse en paralelo en la misma ciudad).

Cabe destacar que las eliminatorias se numerarán del 1 al 4 en vistas al sorteo de semifinales que también se realizará ese día. Concretamente, se determinará la ruta que seguirán los ganadores de los cruces de cuartos de final. Y, además, "se celebrará un sorteo para determinar el equipo 'local' en la final por razones de administrativas", explicó la UEFA.

+ Conference League 2022: cuándo se juegan los cuartos de final y las semifinales

Cuartos de final

Ida: 7 de abril

Vuelta: 14 de abril

Semifinales

Ida: 28 de abril

Vuelta: 5 de mayo

+ Conference League 2022: cuándo es la final y en dónde se juega

La final de la UEFA Conference League tendrá lugar el miércoles 25 de mayo, en el National Arena (Arena Kombëtare) de Tirana. Esta será la primera final de una competición UEFA que acogerá Albania. Fue inaugurado en 2019 y tiene una capacidad para 21.690 espectadores.