Troglio contó por qué eligió Olimpia: "Vine a Honduras a enriquecer mi currículum"

La llegada de Pedro Troglio a Olimpia sorprendió al principio. Era un entrenador que se destacó en Sudamérica, pero que conocía el fútbol catracho y no poseía muchos palmares en su espalda. Esto hacía que sea visto con desconfianza por algunos y con esperanza por parte de otros aficionados. Al poco tiempo, el subcampeón con Argentina en el Mundial 1990 logró obtener un título en su primer torneo.

Sobre todo esto habló en una entrevista con 90 Minutos de Fútbol, programa de Fox Sports, y contó por qué eligió dirigir al León: "Lo único que importaba es que fuera campeón, y en Argentina estaba para dirigir equipos para pelear el descenso. Me llamaron de acá, el Olimpia, el equipo más grande de este país que hacía cuatro años no salía campeón y me vine a enriquecer un poco el currículum y la verdad que no me arrepiento porque es de primera y salimos campeones".

Y agregó sobre el momento que está viviendo en su carrera: "Es así, yo ya tengo 54 años. Hace 15 años que dirijo, ya me tocó entrenar a Independiente y pelear un torneo pero no ganarlo, van pasando los años y se hace más complejo. A mí se me hace complicado dirigir en Argentina cuando salí de Gimnasia entré en seis listas y en ninguna me eligieron, entonces tuve que elegir una".

Después, Troglio se refirió a la moderna manera que utiliza para entrenar a sus jugadores: "Yo no entreno a la antigua, no me sé vender. Yo no hablo raro, no digo balón, sigo diciendo pelota, yo abanico no vasculación, digo paredes no digo asociaciones, pero sí compré GPS y Drone, helicóptero. Me gasté un montón de plata y lo manejo rebárbaro".

Es claro que el argentino está muy feliz de dirigir en Honduras, no solo por el equipo, sino por el país en sí. Se lo ve cómodo y entendiendo la ideosincracia de los futbolistas catrachos que tiene que dirigir en el día a día. Hay que destacar que no se cumplió un año de su llegada y ya logró obtener el Apertura 2019 y tiene un pie en las semifinales de la Concachampions. Terminó una sequía de 4 años del Olimpia y va por más.