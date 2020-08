¿Se va a Europa? Guimaraes contó que el técnico del Milán lo llamó

Desde que Alexandre Guimaraes se quedó sin club, el entrenador costarricense es muy buscado por todos. Hace pocos días atrás se lo vio a la salida de un lugar de comidas junto a Agustín Lleida, director deportivo de Alajuelense. Se empezó a correr el rumor de que sustituiría a Andrés Carevic en el Manudo, pero lo desmintieron diciendo que solo se habían juntado a hablar de fútbol.

Ahora parece que el destino del ex-entrenador de América de Cali sería Italia. Stefano Poli, técnico del Milan, contó que lo llamó para que lo asesora sobre los balones parados. El tano siguió de cerca su rendimiento en Colombia y quedó muy interesado con su forma de llegar al gol mediante a jugadas preparadas durante los entrenamientos.

"Me fijo en el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp, al más alto nivel. Pero no tengo nada resuelto, me inspiro en muchas situaciones, las jugadas a balón parado, por ejemplo, las tomé del América de Cali de Alexandre Guimaraes", declaró Poli en una entrevista con La Reppublica y lo puso a la altura de los dos mejores entrenador del mundo.

Guimarae no renovó con el América de Cali y no tiene club.

Guima contó un poco de la charla y la invitación que recibió: "Con el traductor de Google todo es más fácil, algunas conexiones, no quería que la ortografía saliera tan perdida. Conseguí el contacto de él, le escribí porque toda la gente del fútbol está en unos compas de espera, todos estos días ha habido partidos. Me contestó muy amable, muy buena nota y me invitó a Milán. Vamos a ver cuándo podemos ir".

"Me fijo en el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp. También me inspiro en muchas situaciones como las jugadas a balón parado. Por ejemplo esas las tomé del América de Cali de Alexandre Guimaraes".



Stefano Poli, entrenador del Milan. pic.twitter.com/E1q3V3tRD9 — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) August 31, 2020

Es claro que Alexandre Guimaraes es muy respetado en todo el mundo y, principalmente, por sus colegas. Veremos como termina su vieja en Italia, algunos medios de allí lo ubican dirigiendo algún equipo en estos próximos meses. Por lo pronto, sigue sin club y a la espera de ver como continúa su carrera.