Ricardo Jerez debutó en la eLiga Dimayor

Debido al coronavirus COVID-19 el fútbol sufre un parate en casi todo el mundo, lo cual supone un grave problema para las federaciones nacionales, confederaciones regionales e incluso la FIFA, ya que el margen de tiempo para disputar estos eventos es cada vez más escaso. Por esto, varios países han dado por terminados sus certámenes locales.

Sin embargo, hay un ámbito donde la pelota puede seguir rodando sin poner en peligro a ninguno de los actores que forman parte de un encuentro, y es mediante partidos virtuales. Por ello, se han fortalecido gradualmente las ligas de E-sports, llamando mayormente la atención la recreación de las competiciones en el FIFA 20.

Montaje promocional de Alianza Petrolera con Ricardo Jerez

Este es el caso de Colombia, en donde se ha lanzado la "e-Liga Dimayor". En ella, los 20 equipos que componen la primera división se enfrentan en el mencionado videojuego, con el complemento de que uno de sus futbolistas es quien representa a toda la institución, debiendo utilizar su propio equipo en el torneo.

El guatemalteco Ricardo Jerez es quien da la cara por Alianza Petrolera, aunque su comienzo ha sido con el pie izquierdo tras caer por 6-0 ante La Equidad de Cristian Bonilla. Esto supuso un duro traspié en la primera jornada del Grupo B, compartido con Atlético Nacional, Huila y América.

"Me sorprendió de forma positiva, se nota que ha dedicado horas a la Play. Me leía muy bien las jugadas, parecía que siempre iba un paso adelante a lo que yo quería hacer y eso me complicó", confesó el guardameta en diálogo con Emisoras Unidas.