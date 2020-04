Presidente de un equipo hondureño reconoce que no tiene dinero para pagarle a sus futbolistas

El coronavirus ha obligado a todos los países a impulsar una cuarentena. En algunos lugares es total y en otros es apuntado a los grupos de riesgo. De todos modos, esta medida termina generando efectos colaterales. Es muy necesaria y es la única vacuna contra la pandemia, pero a su vez genera grandes problemas en la economía. La mayoría de los trabajos se encuentran parados por esto.

Solamente en Honduras, las perdidas se analizan que serán de 56 millones de dólares. Y esto afecta casi directamente a los clubes de fútbol. El torneo no se está disputando y no están generando ganancias. Además, deben seguir abonando salarios tanto de los futbolistas como del personas que está en el club. Ni los equipos más estables están salvados de lo que está sucediendo en el país centroamericano.

Elias Burbara se mostró muy decilusionado por la economía de su club.

Un caso es el de Real España. Elias Burbara, presidente de la institución, reconoció que están muy complicados: "Hemos pagado hasta marzo, el problema es que de aquí en adelante no tenemos más gasolina. Cuando termine abril y mayo se viene el problema económico. Si reactivamos el fútbol podremos cumplir. No hay forma de cobrarle a los patrocinadores", destacó en una entrevista con Cinco Deportivo.

Y agregó decepcionado: "No podemos dejar de lado el tema económico. Requerimos ver cumplimiento total hacia nuestros patrocinadores para poder cobrarles el monto total de sus contratos. Si logramos cumplirle a todos nuestros patrocinadores, podremos cumplirle a cabalidad a nuestros futbolistas y es lo que andamos buscando. Pero ellos no pertenecen a ningún rubro esencial y no se les puede cobrar".

Debido a esto, Real España es uno de los equipos que más impulsa la idea de reanudar el torneo hondureño. Desde el gobierno no lo ven con malos ojos y la propuesta que está en la mesa es hacerle un test a todos los jugadores de la Liga Nacional. En caso de que den negativo todos, se podrá a volver a disputar sin público en las tribunas. De esta manera, los clubes lograrán cumplir con los salarios.