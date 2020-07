Muma Bernárdez atacó a Bryan Moya: "Se está dejando llevar por el dinero"

Hace tiempo que el Víctor Bernández se alejó del césped y se dedica a la representación de distintos jugadores. En su nuevo rol de empresario, el ex-futbolista opinó sobre las decisiones que toman algunos hondureños sobre su futuro profesional. El Muma no está muy contento con dos jugadores que fueron noticia en estos días por elecciones llamativas.

El ex-legionario catracho primero opinó sobre la renovación de Carlos Pineda por tres años en el Albo y descartando la posibilidad de pegar el salto a una liga del exterior: “Hablé con él antes que firmara con Olimpia, si yo dije que había la posibilidad de salir es porque existía, él es un gran futbolista al que siempre apoyaré, pero no supo esperar, le faltó paciencia”.

Bernárdez pertenece a Soccer Sports Group que representa jugadores.

En su entrevista con Diario Más también toco el tema de Bryan Moya. El hondureño estaba jugando en el Águilas Doradas de Colombia y tenía un vínculo vigente por un año más. Pese a eso, decidió irse del equipo cafetero y firmó para un equipo de Angola. El legionario tenía contrato con Soccer Sports Group, empresa de representantes que integra Muma, y también lo rompió para llegar al fútbol africano.

"Muma" Bernárdez a Bryan Moya: "Se está dejando llevar por el dinero"https://t.co/ageOgrO4gZ pic.twitter.com/hvHx7BtEAU — Sporthiva (@sporthiva) July 4, 2020

Sobre esto, declaró muy enojado Bernárdez: “Lo de Moya me ha sorprendido, he estado muy pendiente de él, se está dejando llevar por el dinero y en la vida la plata no lo es todo, me preocupa su situación porqué no sabemos qué va suceder, da pesar, hay una firma y debería respetar”.

Para finalizar, resaltó que lo peor no fue haberse ido de Colimbia sino la manera en la que tomó la decisión sin avisarle a la empresa que lo estaba representando. El agente dejó en claro su opinión al respecto: “Si se quería ir para Angola lo hubiese hecho de la mejor manera posible, que ellos hablaran con nuestra empresa y llegáramos a un acuerdo y listo”.