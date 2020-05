Los tres equipos de Guatemala que clasificaron a la Liga Concacaf

Hace pocos días, la Fedefut confirmó la cancelación del Clausura 2020. La Federación, respaldada por el Ministerio de Salud, decidió que no había manera de que se pudiera regresar a la actividad en el corto plazo y decidieron dar por terminado el torneo. De esta manera, decidieron no establecer ningún nuevo campeón y quedaba en duda si habrá o no ascensos y descensos en esta temporada.

La Concacaf decidió aconsejarlos y le pidieron que no exista esto último, como está pasando en las demás ligas centroamericanas que tomaron estas decisiones. Es más, tanto el presidente de Comunicaciones como el de Municipal hicieron el pedido explícito de reparar en esto y no establecer movimientos entre categorías. Pese a todo esto, es casi un hecho que habrá repechaje para definir ascensos.

Pero esa no es la única decisión que deben tomar, también tienen que establecer los equipos que clasificarán a la Liga Concacaf. En las últimas horas, la Fedefut confirmó los 3 equipos chapines que estarán en la competición internacional. Los mismos son: Comunicaciones, Municipal y Antigua FC, así lo anunció en un comunicado la federación y explicaron los motivos.

Los Escarlatas entraron como Guatemala 1 por haber sido campeones del Apertura 2019. Segundos quedaron los Albos por haber terminado como líderes de la tabla acumulada de la temporada 2019-2020. El tercer puesto le correspondía al segundo en la general, pero al ser el propio Municipal, Antigua Fc entra al torneo por ser el tercero mejor ubicado.

Todo listo por parte de los guates para una competencia que todavía no tiene una fecha de inicio. Hay que destacar que todavía no se terminó de jugar la Concachampions y hasta que no se termine de jugar o se cancele, no puede comenzar este torneo. Concacaf pretendde finalizar la competición en el mes de julio y arrancar en agosto la Liga de clubes. Todo dependerá del avance de la pandemia por la región.