La curiosa anécdota de Bryan Róchez junto a Cristiano Ronaldo

El atacante centroamericano, Bryan Róchez, extendió su contrato con el Nacional de la Liga de Portugal y más allá de estar jugando en el primer nivel del fútbol europeo, también tiene algunos datos curiosos para conta, como por ejemplo, cuando conoció personalmente a la estrella de la Juventus: Cristiano Ronaldo.

A sus 25 años de edad, La Momia recordó que el encuentro con el portugués se dio en los entrenamientos con el Nacional cuando estaba recién iniciada la cuarentena producto de la pandemia del Coronavirus y Cristiano se ubicaba en Madeira para ese momento y no perdió tiempo para presentarse a entrenar con el equipo del Nacional.

Bryan Róchez (Foto: Nacional)

"Durante el primer día que fue a entrenar, fue una anécdota muy linda. Venía comenzando la pandemia, nosotros entrenábamos 30 minutos en grupos de tres jugadores. Teníamos que pesarnos, medirnos la temperatura y al llegar al departamento médico allí estaba él (Cristiano Ronaldo). Yo, como soy una persona alegre llego saludando a todo mundo y cuando lo veo a él, me quedo parado como helado”, reveló Róchez.

Cristiano Ronaldo (foto: Gettyimages)

Bryan también destacó el compromiso del portugués con los entrenamientos y el físico impecable que tiene, avalando que por este tipo de demostraciones, es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Haciendo referencia que la disciplina es la base para todo.

Si embargo cuando Cristiano le devolvió el saludo, no supo qué hacer. "Saludo bom día (buenos días), se me quedó viendo, me saludó con una sonrisa. No supe qué hacer, me fui a cambiar. Es un profesional, siempre iba a entrenar, a veces a doble horario. Tiene un físico impresionante, no es lo mismo verlo en televisión que en persona y fue muy bonita experiencia. Una buena persona por lo poco que pude verlo y conocerlo”, finalizó Bryan Róchez y su curiosa anécdota junto a Cristiano Ronaldo.